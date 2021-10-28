Горняк22: В Барнауле 34-летняя женщина вышла из дома и пропала

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поиске женщины. Все, кто что-либо знает о ней, могут позвонить по телефону 112

В Барнауле без вести пропала 34-летняя Анна Леухина, сообщает «Лиза Алерт». 23 октября она вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие.

Одежда: предположительно, белая куртка, белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в барнаульском поселке Гоньба без вести пропал 42-летний мужчина. Позже волонтеры сообщили, что его нашли живым.

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