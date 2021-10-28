Горняк22: «Зачем такие рождаются?»: в Барнауле водитель маршрутки обматерил пассажиров

Автобус. Водитель Фото: pexels.com

Пассажиры данного маршрута часто жалуются на водителя, который позволяет себе грубо разговаривать с ними и даже угрожать

В Барнауле пассажиры маршрутки №150 жалуются на водителя, который постоянно оскорбляет и унижает людей. Об этом говорится в сообществе Barnaul22.

Так, по словам участницы сообщества, мужчина зачастую ведет себя по-хамски. При этом жалобы диспетчеру и перевозчику результата не дают.

«Мы начали заходить в автобус, а на выходе стояла бабушка и женщина, бабушка вышла, а женщина не могла оплатить проезд (пыталась оплатить картой через терминал). Она, видимо, что-то не то нажала, и он выключился, она не понимала, что делать, а он начал орать. Она смотрела на него, а он продолжал орать на нее и оскорблять, потом женщина вышла и заплакала на улице, а он все еще орал и матерился», – рассказала очевидец.

После этого водитель якобы сказал, чтобы все выходили, однако через какое-то время все же повез людей. По словам горожанки, всю дорогу он материл эту женщину, говорил: «Зачем вообще такие рождаются?» При этом он пригрозил, что «если еще раз такое будет», то применит силу.

Также, как рассказала пассажирка, водитель часто игнорирует расписание – уезжает и приезжает в «удобное для него время».

Ранее сообщалось, что в Бийске автобус протащил по асфальту застрявшую в дверях пенсионерку. По словам очевидцев, женщина упала, но автобус продолжил движение и начал тащить ее по асфальту. После этого нога пострадавшей освободилась, а водитель уехал с места происшествия.

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