Горняк22: Бывшего топ-менеджера российского банка убили вместе с семьей

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Предположительно, убийство связано с профессиональной деятельностью бывшего топ-менеджера скандального Смоленского банка, лицензию которого отозвали в 2013 году из-за подозрительных сделок

В Москве бывшего 57-летнего топ-менеджера Смоленского банка, его 39-летнюю жену и восьмилетнего сына нашли мертвыми в собственной квартире, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 26 октября в квартире на улице Мосфильмовской нашли тела мужчины, женщины и их ребенка с признаками насильственной смерти.

«Убитый – бывший заместитель управляющего московским филиалом обанкротившегося Смоленского банка Михаил Яхонтов, его супруга и их ребенок», – рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время рассматривается несколько мотивов преступления, в их числе и финансовый. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). За ходом расследования будет следить прокуратура.

Стало известно, что Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. Ранее суд признал его и троих бывших топ-менеджеров Смоленского банка виновными. Погибшего приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме того, все четыре фигуранта должны были выплатить Агентству по страхованию вкладов более 8,4 млрд рублей.

Суд установил, что руководство банка через московский филиал вывело на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей и преднамеренно обанкротило банк.

Ранее стало известно, что чемпионку по ачери-биатлону подозревают в оккультном убийстве подростка. По данным следствия, она и бывший отчим пострадавшего убили мальчика во время ритуала жертвоприношения. В машине мужчины нашли кровь ребенка. При обыске гаража у подозреваемого нашли записи с рунами и рисунки мифической девы-воительницы Валькирии.

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