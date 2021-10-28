Горняк22: В алтайском районе вспыхнули труднодоступные болота и огонь подступил к селам

МЧС. Пожар. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Длительный период теплой, сухой погоды привел к увеличению числа «травяных» пожаров. За минувшие сутки в регионе потушен 61 пожар, из них 20 – горение мусора, 31 – травы

В Каменском районе загорелась сухая растительность в труднодоступной болотистой местности в районе сел Ветренно-Телеутское и Подветренно-Телеутское, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Чтобы избежать распространения огня, спасатели организовали окарауливание пожара и опашку населённых пунктов. Пожарные и техника находятся в состоянии боевой готовности.

В ведомстве отметили, что сейчас угрозы населённым пунктам в районе нет, активное горение спасатели потушили. Ситуация находится под постоянным контролем.

Ранее сообщалось, что частный дом загорелся в барнаульском микрорайоне Солнечная Поляна. Возгорание произошло по улице Рубиновой – огонь охватил крышу жилого строения и надворные постройки. По предварительным данным, на месте происшествия обнаружено тело погибшего мужчины.

ТОЛК