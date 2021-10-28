Горняк22: В Камне-на-Оби мужчина зарезал соседа по общежитию из-за пьяной ссоры

Нож Фото: pixabay.com

Пьяная ссора двух мужчин закончилась поножовщиной и убийством. Обвиняемый зарезал своего оппонента, от ранения мужчина умер на месте

В Камне-на-Оби 29-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 35-летнего соседа по общежитию, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 25 октября пьяные мужчины поссорились на бытовой почве. В какой-то момент обвиняемый схватил нож и ударил им потерпевшего. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время его заключат под стражу.

Ранее барнаулец получил нож в спину во время отдыха в Республике Алтай. Отдых на Алтае закончился для жителя Барнаула «отдыхом» в больничной палате. Во время пьяной ссоры местный житель ранил его ножом в спину. Подозреваемый полностью признал свою вину.

ТОЛК