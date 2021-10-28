Горняк22: Суд взыскал с членов банды Цапков более 2 млрд рублей

Суд. Арест Фото: pixabay.com

Один из потерпевших требовал от членов банды Цапков компенсировать вред, причиненный ему в результате совершения противоправных действий

В Краснодарском крае суд взыскал с Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более 2 млрд рублей в пользу предпринимателя Николая Гордика, сообщает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить частично исковые требования Гордика, а также признал недействительными сделки по передаче 36 земельных участков от матери Вячеслава Цеповяза к его бывшей жене», – рассказали в пресс-службе суда.

Представители суда отметили, что земельное имущество будет направлено на погашение ущерба Цеповязом потерпевшим.

Бывший адвокат Гордика Ольга Тежерова заявила, что в 2011 году ее подзащитного признали потерпевшим в деле о мошенничестве. Стало известно, что бизнесмена вынудили по договору дарения передать три предприятия и землю площадью 5 тысяч гектаров Федору Стрельцову, но в дальнейшем имуществом якобы распоряжалась банда Цапка.

Напомним, что банда Цапков 12 лет заправляла в станице Кущевской. На счету членов группировки 19 убийств, в том числе и массовое в доме фермера Аметова. В 2013 году суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, Вячеслава Цеповяза осудили на 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что бывшая жена Цеповяза вышла из комы после попытки суицида. Женщина находилась под домашним арестом по делу о вымогательствах. При этом судебные заседания пришлось приостановить, так как она попала в больницу с отравлением антидепрессантами, которые прописали ей врачи.

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