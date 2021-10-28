Горняк22: Алтайского депутата дважды оправдали за избиение рабочего

Суд Фото: телеканал "Толк"

Депутата обвиняли по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, а также об угрозе убийством

26 октября Алтайский районный суд вынес оправдательный приговор депутату местного райсовета Роману Бруннеру, которого обвиняли в избиении человека, повлекшем его смерть, сообщает «Банкфакс».

Это уже второе оправдательное решение по делу. Первое суд вынес в мае 2020 года. Тогда Алтайский краевой суд не согласился с приговором.

По версии следствия, Бруннер, являясь директором коммерческой организации в селе Алтайском, в 2014 году неофициально нанял нескольких местных жителей для проведения работ и расплатился с ними алкоголем. Однако, не закончив дела, рабочие выпили спиртное. Тогда обвиняемый несколько раз ударил битой одного из мужчин. Через несколько часов пострадавший скончался в больнице.

В мае 2019 года уголовное дело рассматривал Алтайский районный суд. Судья пришел к выводу, что избиение совершил другой человек, а не депутат. В апреле прокурор подал апелляционную жалобу, которую рассмотрели в Алтайском краевом суде 28 мая 2020 года. В итоге оправдательное решение отменили.

После этого 10 июня дело снова поступило в Алтайский районный суд, который вновь вынес оправдательный приговор. Прокуратура также намерена подать апелляционную жалобу.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года возле одного из магазинов в селе Алтайском депутат избил 34-летнего местного жителя. Из-за полученных травм мужчине удалили селезенку, а в отношении депутата возбудили уголовное дело.

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