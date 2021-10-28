Горняк22: В Барнауле велосипедиста судят за изнасилование женщины под угрозой ножа

Насилие Фото: pixabay.com

По словам следователей, с 2013 по 2020 год обвиняемый неоднократно был судим и отбывал наказание за преступления против собственности

В Барнауле 33-летний местный житель предстанет перед судом за изнасилование 32-летней женщины, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в августе обвиняемый заметил потерпевшую, которая возвращалась домой с прогулки. Мужчина решил на велосипеде проследить за ней. Он попытался познакомиться с женщиной, но получил отказ. После этого он приставил к телу потерпевшей нож, отвёл её в безлюдное место и изнасиловал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (Изнасилование). Обвиняемый полностью признал вину. По его словам, он решился на преступление, потому что женщина ему понравилась. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что жителя Алтайского края судят за сексуальное насилие над спящей односельчанкой. Пьяный мужчина через незапертую дверь зашел в дом женщины и набросился на неё. Свою вину обвиняемый признал.

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