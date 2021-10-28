Горняк22: Барнаульский пенсионер погиб из-за «ленивого» сотрудника газовой службы

Газ. Газовый баллон Фото: krasnodar.pulscen.ru

Предварительно известно, что сотрудник аварийной службы не починил газовое оборудование и предложил хозяину самостоятельно поменять баллон

Следователи завершили дело в отношении 40-летнего сотрудника аварийно-ремонтной службы компании «Алтайкрайгазсервис», которого обвиняют в оказании некачественных услуг, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в январе 2021 года в Барнауле пожилая семейная пара обнаружили, что вентиль на их газовом оборудовании для баллона неисправен. Хозяева дома вызвали сотрудников аварийной службы. Прибывший мастер не стал исправлять поломку, предложив 80-летнему мужчине самостоятельно заменить газовый баллон.

При попытке поменять баллон, газ ворвался и произошел пожар. В результате возгорания мужчина отравился окисью углерода и цианидами и умер. Его 72 –летняя супруга получила термический ожоги 40% тела.

Обвиняемый своей вины в случившемся не признал. Дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что днем 26 октября в жилом многоквартирном доме в городе Балтийске Калининградской области произошел взрыв газа. Жителям дома пришлось прыгать из окон, чтобы спастись. На кадрах видно, что люди заворачивают в одеяла детей и бросают из окон, чтобы их поймали внизу. При этом, судя по записи, на некоторых этажах горят квартиры.

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