Горняк22: В Сети ходят слухи, что привитые люди становятся распространителями «короны»

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

В соцсетях обсуждают информацию об опасности вакцинированных людей для окружающих. Якобы они распространяют вирус. При этом люди ссылались на заявление главы Роспотребнадзора по Республике Хакасии

В середине октября во «ВКонтакте» начали появляться посты о том, что от людей, которые поставили прививку от COVID-19, исходит опасность. Якобы после вакцинации они становятся носителями вируса и представляют угрозу для окружающих. Эти посты сопровождались фрагментом речи главы Роспотребнадзора по Республике Хакасии Татьяны Романовой, сообщает Lenta.ru.

Видео оказалось фрагментом заседания антиковидного штаба в республике. Там подняли вопрос:

«Можно ли при введении антиковидных мер допускать в общественные места как людей с QR-кодами о вакцинации, так и людей с отрицательными ПЦР-тестами?»

Вакцина «Спутник Лайт» Фото: zdravalt.ru

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что вакцинированные люди могут быть носителями вируса, но не болеть им, поэтому для людей без прививки такая ограничительная мера не принесет эффекта. Именно эти слова чиновницы в соцсетях истолковали как повод бояться привитых.

Заразиться коронавирусом от прививки нельзя. В вакцине нет активных, «живых» частиц вируса. Об этом говорил, в частности, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, – уточняет Lenta.ru.

Поэтому информация о заразности вакцинированных людей – фейк.

Ранее «Толк» писал о том, что Роспотребнадзор опроверг распространенный миф о влиянии российских вакцин от коронавируса на возможность иметь детей.

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