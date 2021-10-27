Горняк22: Пенсионный фонд рассказал о выплате пенсий в нерабочие дни

Пенсионеры. Пенсия Фото: pixabay.com

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидобстановкой

Нерабочие дни, объявленные на фоне распространения коронавируса, не скажутся на перечислении пенсионных выплат, сообщает «Российская газета».

«Пенсионеры, которые получают выплаты 4 и 5 ноября, – в даты, приходящиеся на праздники, – получат деньги заранее почтой или переводом на карту или счет», – рассказали в пенсионном фонде.

В ведомстве отметили, что сотрудники ПФР будут работать в период с 30 октября по 7 ноября. Изменение графика может коснуться только клиентских служб.

«Если у человека есть необходимость посетить отделение фонда в период ограничений, нужно заранее уточнить графики работы клиентских служб. На перечисление выплат в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней не скажется», – отметили представители ПФР.

Отделения «Почты России» в указанный период также будут работать по обычному графику, кроме трех дней: 3 ноября рабочий день сокращен на час, 4 ноября – выходной, 5 ноября отделения будут работать по графику субботы.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле работает 16 пунктов вакцинации от COVID и гриппа. В региональном минздраве отметили, что в ТЦ «Геомаркет» для удобства горожан увеличили количество прививочных кабинетов. Кроме того, в городе можно поставить прививку по предварительной записи через портал госуслуг и через кол-центры поликлиник.

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