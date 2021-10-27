Горняк22: В Рубцовске ребенка с зубной болью отправили на платное УЗИ

Детская стоматология Фото: pixabay.com

Женщина подозревает, что назначение платного обследования было выгодно определенным лицам и в конкретном случае было бессмысленным

Жительница Рубцовска рассказала, что в детской государственной стоматологии ее шестилетнего сына с острой зубной болью «необоснованно» отправили на УЗИ в платную клинику, сообщает «В Рубцовске.ру».

Женщина пояснила, что 20 октября у сына заболел зуб и припухла щека, и она срочно повела его к стоматологу. После осмотра врач отправил пациента на рентген и УЗИ слюной железы. При этом делать УЗИ мать с ребенком направили Клинико-диагностический центр платно.

«У моего ребенка болел зуб, чтобы его удалить мы отправились в детскую стоматологию Рубцовска. Врач осмотрел ребенка и отправил нас на рентген, который нам впоследствии сделали бесплатно по направлению врача на ул. Киевской, 5, и на УЗИ слюнной железы в Клинико-диагностический центр, но за эту услугу мне пришлось заплатить», – сказала горожанка.

На следующий день женщина привела сына к тому же врачу с результатами обследований. Стоматолог удалил ребенку зуб, однако кровотечение долго не останавливалось, и мать повела сына в частную клинику.

Редакция обратилась к эксперту в области стоматологии, который усомнился в целесообразности назначения. По его словам, пациентам с острой зубной болью нет необходимости делать данное УЗИ. Кроме того, руководителем Стоматологической клиники Рубцовска и Клинико-диагностического центра Рубцовска является один и тот же человек, поэтому назначение может быть связано с определенной выгодой, считает специалист.

Ранее жительница Барнаула также пожаловалась на частную стоматологию на лечение, которое причинило вред ее здоровью. По ее мнению, врачи плохо установили брекеты и на лице у девушки появилась опухоль. Во время съемки один из сотрудников клиники даже напал на журналистов.

Однако апелляционный суд вынес решение, что ущерба здоровью нанесено не было, а косметические дефекты на лице не являются результатом действия врачей. Однако деньги девушка все-таки получит. Клиника небрежно вела медицинскую карту пациентки – за это на медицинское учреждение наложен штраф. Кроме того, женщина получит компенсацию в размере 163 тыс. рублей (первоначально она требовала от клиники более 1,5 млн рублей).

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