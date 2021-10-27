Горняк22: Сотрудникам бийского завода выплатят по 30 тысяч рублей за прививку от COVID

Бийский олеумный завод Фото: fkpboz.ru

В Алтайском крае работодатели по возможности стимулируют сотрудников ставить прививку от коронавируса: одни делают это в «добровольно-принудительном» порядке, другие мотивируют премиями

Руководство бийского олеумного завода пообещало сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, выплатить по 30 тысяч рублей, сообщает «Бийский рабочий».

Таким образом на заводе поддержали вакцинацию, чтобы рабочие не сорвали сроки контрактов.

Работники, переболевшие ковидом, также смогут рассчитывать на премию, но после того, как привьются. Кроме того, вакцинированным сотрудникам завода дадут дополнительный выходной день.

Сейчас прививку от коронавируса поставили около 40% работников завода.

Ранее барнаульцы пожаловались в соцсетях на то, что сделать прививку в городе стало проблематично: в самом крупном пункте в «Геомаркете», где принимают без записи, люди встали в очередь, а в поликлиниках уже записывают на ноябрь. В связи с этим крайздрав заявил, что открыл дополнительные прививочные кабинеты в ТЦ.

ТОЛК