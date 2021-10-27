Горняк22: Более 25 тысяч человек привились от коронавируса за неделю в Алтайском крае

Вакцинация Фото: pixabay.com

По информации регионального минздрава, в ожидании укола люди выстраиваются в очереди в поликлиниках и пунктах вакцинации. Ажиотаж начался после новостей о введении QR-кодов

В Алтайском крае более 25 тысяч человек привились от коронавируса на прошлой неделе – это на 7,5 тысячи больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.

Только в «Геомаркете», где можно сделать укол без записи, число желающих привиться выросло в шесть раз. Каждый день на вакцинацию сейчас приходят по 300 человек. В торговом центре уже увеличили количество прививочных кабинетов с двух до четырех. Теперь прием могут одновременно вести семь врачей.

В краевом минздраве отметили, что при необходимости пункт вакцинации могут расширить еще. Кроме того, для удобства граждан в «Геомаркете» заработал свой кол-центр.

Ранее стало известно, что сотрудникам бийского завода выплатят по 30 тысяч рублей за прививку от COVID. Таким образом на заводе поддержали вакцинацию, чтобы рабочие не сорвали сроки контрактов. Кроме того, привитые сотрудники получат дополнительный выходной день. Сейчас прививку от коронавируса поставили около 40% работников завода.

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