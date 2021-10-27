Горняк22: Обвиняемая в мошенничестве Марина Ракова не смогла выйти из СИЗО

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

11 октября защита Раковой подала апелляционную жалобу на ее арест. Суд рассмотрел апелляцию Раковой на решение Тверского суда Москвы об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей

Мосгорсуд признал законным арест экс-заместителя министра просвещения РФ уроженки Алтайского края Марины Раковой, сообщает «Интерфакс». Таким образом, Ракова пробудет в СИЗО до 6 декабря.

Ранее защита Раковой подала апелляцию на ее арест, попросив смягчить меру пресечения.

Напомним, экс-вице-президента Сбербанка Марину Ракову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду, где была гендиректором. Фонд, в свою очередь, на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка). Деньги перечислили, но работы выполнены не были. Ущерб предварительно оценивают в 50 млн рублей.

По делу Раковой, кроме неё самой, уже арестовали четырех фигурантов: её гражданского мужа Артура Стеценко, бывших сотрудников ФНФРО Евгения Зака и Максима Инкина, исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову. Ректор вуза Сергей Зуев находится под домашним арестом.

ТОЛК