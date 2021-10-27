Горняк22: В Алтайском крае накажут 19 аграриев за массовую гибель пчел

Пчела Фото: pexels.com

Этим летом в Алтайском крае вновь погибли пчелы на пасеках. При этом виновникам падежа грозят штрафные санкции или приостановка работы

Краевое Управление Россельхознадзора возбудило административные дела в отношении 19 аграриев, которые применяли «запрещенную химию» при обработке полей, что привело к гибели пчел, сообщает «Банкфакс».

Председатель алтайского Союза пчеловодов Сергей Тастан отметил, что сельхозпроизводители выплатили компенсацию пасечникам, однако она вряд ли дотягивает до реального ущерба.

В июле этого года в Красногорском, Смоленском, Первомайском, Зональном, Алейском, Курьинском и Целинном районах Алтайского края произошел мор пчел. Так, например, в селе Марушка Целинного района погибли 100 пчелосемей. Как выяснилось, пять лиц, в их числе ИП и компании, применили пестициды с нарушением дозировки и правил использования.

Всего за гибель пчел в 2021 году могут ответить 24 сельхозпроизводителя из разных районов Алтайского края. Против них завели дела, максимальные санкции по которым являются штрафы до 100 тысяч рублей и приостановка работы до 90 суток.

По словам Тастана, в ситуации отчасти виноваты сами пасечники, которые не зарегистрировали всех своих пчел.

«У большинства пчеловодов, к сожалению, не было официально оформлено количество пчелосемей: в ветсанпаспорте, например, 10, а по факту стояло 50, 100 или 200 ульев», – рассказал общественник.

«Виновные» предложили либо выплатить по пять тысяч за каждую погибшую пчелосемью, либо разбираться в суде. Пострадавшие выбрали первый вариант. Однако, по словам собеседника издания, для таких предприятий хуже всего пристальное внимание надзорных органов.

Также источник добавил, что на федеральном уровне удалось добиться существенных изменений закона. Так, с 2022 года сельхозпроизводителям запретят применять пестициды, пока они их не зарегистрируют во ФГИС ППА Россельхознадзора.

Однако Тастана тревожит закон, который на ближайшей сессии рассмотрят депутаты АКЗС. По нему, размещение пасек, кочевых карт станет добровольным. Обязательное расстояние между пасеками также могут убрать.

Ранее сообщалось о массовой гибели пчел в Локтевском районе якобы из-за химикатов, которыми аграрий протравил поля.

В июле 2021 года вступили в силу поправки в закон о пчеловодстве, согласно которым аграрии Алтайского края должны оповещать пчеловодов о сроках и способах обработки полей пестицидами и агрохимикатами. В конце этого же месяца пасечник Михаил Ушков из Локтевского района сообщил о массовой гибели пчел вблизи села Устьянка. Он считает, что это случилось после того, как местное сельхозпредприятие протравило рапс от вредителей. Пасечник считает, что пострадало порядка 250–300 семей.

Это не единичный случай массовой гибели пчел в Алтайском крае этим летом. Подобное происходило в Целинном и Смоленском районах.

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