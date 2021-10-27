Горняк22: В Барнауле появился еще один диагональный «пешеходник»

Диагональный пешеходный переход Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Это уже второй такой пешеходный переход в городе. Работы по организации диагональных «пешеходников» на барнаульских дорогах продолжатся и в будущем году

В Барнауле на пересечении улиц Балтийской и Шумакова появился диагональный пешеходный переход, сообщает пресс-центр администрации города. Теперь пересекать дорогу здесь можно между противоположными углами перекрестка.

Сейчас на данном перекрестке уже установили дополнительные пешеходные светофоры и нанесли разметку. Разметки на таких «пешеходниках» отличается от обычной – ее наносят только пунктирными линиями.

Напомним, первый диагональный пешеходный переход в краевой столице появился на перекрестке пр.Комсомольского и ул.Димитрова.

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