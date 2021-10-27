Горняк22: Вакцина не новая: вирусолог объяснила, как работает вирус и чем плохи каникулы

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«Врачам надо дать шанс справиться с тем количество больных, которые заражены сегодня», — вирусолог о том, как можно победить пандемию

Можно ли прививаться неизученной вакциной против ковида, почему объявленные выходные – это мера недостаточная для борьбы с пандемией, и что лучше: переболеть или вакцинироваться? Об этом «Толку» рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АлтГМУ Татьяна Сафьянова.

1

Надо ли прививаться от ковида, если я переболел?

Как работает вирус, до конца никто еще не понимает. Иначе уже появились бы лекарства против ковида. Но нельзя сказать, что мы совсем ничего не знаем про это заболевание. Например, известно, что антитела после заражения сохраняются не пожизненно. Об этом говорят повторные случаи заболевания у ранее переболевших.

Да, антитела недолго сохраняются в организме – примерно полгода. А дальше уже их количество снижается и риск заболеть коронавирусом опять возрастает. Тоже самое и с прививками от ковида. Поэтому в нашей эпидситуации рекомендуется ставить прививку раз в полгода.

А дальше, я думаю, мы придем к тому, что, может быть, вирус совсем нас покинет, и такой вариант не исключается, либо он с нами останется, как сезонная вирусная инфекция, и мы будем прививаться раз в год – как сейчас происходит с прививками против гриппа.

2

Чем отличается иммунитет переболевшего и привитого?

Антитела вырабатываются к возбудителю болезни. В вакцине есть либо частичка вируса, либо убитый вирус. И антитела, которые вырабатываются после вакцины или болезни, ничем между собой не отличаются.

3

Какой иммунитет надежнее: после болезни, или после прививки?

Пока такой информации нет. Мы не знаем сохранность антител. Должно пройти время. Исследования идут, повторюсь, и все говорит о том, что антитела сохраняются полгода с момента болезни или вакцинации. Дальше их становится недостаточно, чтобы защитить человека от ковида.

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У каждого человека, к сожалению, формирование антител тоже разное и зависит от разных факторов. Например, от самой иммунной системы.

Есть люди, которые сдают на антитела через 8-10 месяцев, и у них их достаточное количество. А у других уже через три месяца антител нет.

Некоторые люди не болели – точнее, они не знали, что болеют, а у них антитела зашкаливают. Такое тоже бывает. Другие переболели крайне тяжело, а антител совсем небольшое количество. У каждого своя иммунная система и она реагирует на внедрение чужеродного антигена по-своему.

На это влияют разные факторы. Но главное – это индивидуальные особенности иммунной системы каждого человека. Есть дополнительные моменты: например, наличие каких-то заболеваний, которые угнетают иммунитет.

На фоне ослабленной иммунной системы любая инфекция может протекать совсем иначе, не так, как, допустим, если бы не было хронического стресса. Синдром хронической усталости также может приводить к угнетению всех функций организма.

4

Что поможет победить ковид?

Скорость распространения инфекции зависит и от самого вируса, и от того, насколько сильно он укоренился в популяции людей. А мы видим, что уже сейчас задействована категория, которая на момент появления вируса не принимала участия в эпидемиологическом процессе. Я говорю про детей. Сегодня они болеют нисколько не легче, чем взрослые.

Второй момент: это поведение людей. Даже самый заразный вирус не сможет распространяться быстро, если снизить контакты. Эта неделя, которую нам дают, не для того, чтобы мы назвали это каникулами или отдыхом с возможностью посетить какие-то мероприятия.

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Люди должны оставаться дома и ограничивать все контакты. Нет у нас другого варианта. Есть еще момент, который имеет принципиальное значение: медицинская сеть перегружена больными. Мы все видим ежедневную статистику по заболевшим и умершим. Нам надо дать врачам шанс, чтобы они смогли справиться с теми случаями, которые уже есть, и чтобы не было такого громадного наплыва пациентов, иначе ситуация выйдет из-под контроля.

Так называемые каникулы продлятся всего неделю. Но инкубационный период у ковида в среднем две недели. Необходимо провести разобщение на срок одного инкубационного периода – тогда это была бы действенная мера для снижения заболеваемости.

Надеюсь, население прислушается, и в эту неделю никто никуда не поедет, будут соблюдать масочный режим и все меры предосторожности. И, конечно, вакцинация. Количество привитых у нас очень низкое, к сожалению.

5

Почему вирус мутировал и защищает ли вакцина от всех штаммов?

Уже есть новые штаммы вируса. Наши коллеги, которые занимаются разработкой вакцин, говорят, что наши препараты достаточно эффективны. Потому что мутация вируса не настолько серьезна, чтобы говорить о новом возбудителе. Поэтому вакцинация, конечно же, эффективна.

Да, вакцинированные тоже болеют, но мы говорим о том, чтобы снизить риски последствия заражения, чтобы не было осложненных форм, и у человека все закончилось выздоровлением.

6

Как работает вакцина?

Человеку ввели вакцину – любую – у человека начинают вырабатываться антитела. И если в организм попадает сам вирус, то эти антитела «ловят» вирус. Но чтобы победить вирус, антител должно быть достаточное количество. Иногда так бывает, что их все равно не хватает, и вирус в организме начинает размножаться.

Если человек вакцинирован, он болеет в большинстве случаев в легкой форме. Есть и тяжелые случаи, но как правило, у этих пациентов есть сопутствующие патологии – например, онкологическое заболевание. Летальные случаи среди привитого населения – это скорее исключение.

Еще момент: ковид может спровоцировать развитие какой-то болезни, которая у человека была, но «дремала». К сожалению, такое бывает.

7

Не опасно ли прививаться неизученной вакциной?

Нельзя сказать, что эта вакцина не изучена. Все препараты, которые используют в России, это не что-то новое. Методы создания «Спутника V» уже применялись ранее, и не только у нас. Можно взять в пример лихорадку Эбола, которую победили только благодаря созданию векторной вакцины.

«Ковивак» также создан по давно известной технологии. Это «убитый» вирус, как, например, вакцина против клещевого энцефалита, которая применяется много лет и эффективна. Как можно говорить, что она новая?

Про новосибирскую вакцину «Эпиваккорона» тоже нельзя сказать, что это новый препарат. Я за любую вакцинацию.

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