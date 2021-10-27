Горняк22: Ужас и веселье: какие фильмы посмотреть на Хэллоуин 2021

Хэллоуин. Тыквы. Праздник Фото: pixabay.com

Месяц подходит к концу, а это значит, что близок один из самых интересных праздников года – Хэллоуин. А чтобы этот день не остался незамеченным, мы подготовили подборку самых атмосферных фильмов

Паранорман или как приручить зомби

В центре сюжета мальчик по имени Норман, у которого есть особенный дар – он умеет общаться с призраками. В то время, когда его сверстники беззаботно живут, Норман занимается спасением своего города от зла. Мальчику этот дар не приносит никакого удовольствия, однако выбора у него нет.

Добро пожаловать в Zомбилэнд

Несколько выживших молодых людей после нашествия зомби в США бегают по стране от живых мертвецов в надежде найти спасение. По сюжету они останавливаются в парке развлечений и надеются, что именно там будут в безопасности. Или нет?

Коралина в Стране Кошмаров

Маленькая девочка Коралина попадает в другой мир, который скрыт от посторонних за секретной дверцей. Жизнь там ее очень радует, но до тех пор, пока однажды девочка не понимает, что ее настоящим родителям угрожает смертельная опасность.

Монстры на каникулах

Для себя и своей любимой дочери граф Дракула построил отель, хорошо укрытый от посторонних глаз. Сюда со всего света съезжаются монстры отдохнуть от всех проблем. Но неожиданно в отель проникают американские туристы.

Хэллоуин

Убийца-психопат Майкл Майерс убил собственную сестру в Хэллоуин, когда был еще ребенком. 15 лет спустя он снова взялся за старое и теперь пугает небольшой городок. Майкл сбежал из приюта для психически нездоровых людей, чтобы снова наносить свои смертельные удары. Конечно, в Хэллоуин.

В октябре 2021 года в прокат вышел фильм «Хэллоуин убивает» – продолжение нашумевшего триллера.

Семейка Аддамс

Комедия об одной уникальной и колоритной семье. Ее глава, Гомес Аддамс, четверть века назад поругался со своим старшим братом Фестером, который после пропал без вести. Долгое время никто не могу его найти, но однажды на пороге фамильного особняка появился некто похожий на Фестера.

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ТОЛК