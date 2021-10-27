Горняк22: На волоске: с середины ноября все алтайские спортобъекты переходят на QR-коды

"Титов-Арена" Фото: Виталий Барабаш

Представители спортивной отрасли Алтайского края обсудили новые ограничения для работы в условиях растущей заболеваемости COVID-19

Ориентировочно с 15 ноября все спортивные объекты Алтайского края начнут пропускать посетителей при наличии QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации, либо факт болезни коронавирусом в последние полгода. Обязательная вакцинация теперь коснется не менее 80% сотрудников спортивной отрасли. Об этом стало известно 26 октября в ходе совещания, посвященного дальнейшей работе в условиях пандемии.

Больше 500 не собираться

Министр спорта региона Алексей Перфильев заявил, что необходимо дождаться нового указа губернатора, но пока ясно, что впредь на спортивные соревнования будут допускать не более 500 зрителей, при этом заполняемость трибун не должна превышать 50% от их общей вместимости.

Алексей Перфильев Фото: Виталий Барабаш

Действие QR-кодов именно для спортивной отрасли, по словам спикера, вводится с 15 ноября. Министр уточнил, что под это требование попадают абсолютно все спортивные объекты региона.

Защититься или отчитаться?

Начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиены алтайского Роспотребнадзора Лариса Зубова напомнила, что в регионе складывается тяжелая ситуация с распространением коронавируса.

В частности она остановилась на дельта-штамме, назвав его очень патогенным:

«Смертность от него значительно выше. Именно от установленного диагноза – коронавирусная инфекция, у нас ежедневно умирает более 20 человек. Это те люди, которые должны были жить».

Лариса Зубова сообщила, что актуальное постановление Роспотребнадзора говорит о том, что 80% сотрудников спортивной отрасли должны пройти обязательную вакцинацию. При этом первую дозу вакцины необходимо получить до 22 ноября, вторую – до 22 декабря.

«Мы же не для того идем прививаться, чтобы перед кем-то отчитаться, а чтобы себя защитить», – сказала Зубова.

Лариса Зубова Фото: Виталий Барабаш

На это заявление из зала сразу последовала реплика: «Неправда!».

Чтобы не дать разгореться дискуссии, в разговор вновь вмешался Алексей Перфильев:

«На волоске, если по-честному, мы находимся от дальнейших ужесточений. Нам очень важно, чтобы вы понимали и разделяли нашу позицию».

QR-код или домашний фитнес

Также в совещании принял участие министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов. Доступным языком он рассказал о том, как будет действовать система QR-кодов.

По словам спикера, QR-код можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг, либо в скачанном на смартфон приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Совещание в Алтайском училище олимпийского резерва Фото: Виталий Барабаш

Зрюмов уточнил, что сертификат с QR-кодом о вакцинации можно предъявить как в электронном виде, например, с экрана смартфона, так и распечатанным на бумаге.

Получить QR-код могут люди, завершившие полный курс вакцинации «Спутник V», «Ковивак», «Эпиваккорона» (две дозы) и «Спутник Лайт» (одна доза). Он действует на протяжении года.

Также QR-код присваивается переболевшим коронавирусом в последние шесть месяцев. В этой ситуации действие кода рассчитано на полгода от даты начала болезни.

Зрюмов уточнил, что для людей, получивших от вакцинации медотвод, пока присвоение QR-кодов не предусмотрено. Предварительно, они смогут попасть на спортивные объекты, но для этого им придется предъявить паспорт, медицинский документ, подтверждающий медотвод от прививки и ПЦР-тест, действительный 72 часа.

Посетители фитнес-клубов сдают абонементы

По словам руководителя сети фитнес-клубов «Сафари» Сергея Зубкова, QR-коды еще не ввели, а у них уже около 10% клиентов заявили о намерении сдавать годовые абонементы, поскольку они не намерены вакцинироваться.

Собеседник отметил, что в среднем абонемент стоит 18 тысяч рублей, и эти деньги придется возвращать, возможно, навсегда потерянным клиентам.

Управляющая фитнес-клубом «Х-Fit» Елена Бородкина в ходе совещания неоднократно вступала в диалог. Она также отметила, что уже сейчас их сотрудники сталкиваются с волной негатива от клиентов из-за ограничений. Введение QR-кодов, по ее мнению, и вовсе может поставить фитнес-клубы в тупик.

Алексей Перфильев всякий раз на подобные высказывания парировал тем, что лучше работать с ограничениями, чем полностью закрыться.

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