Горняк22: Страшно вкусно: какие необычные блюда приготовить на Хэллоуин 2021
Хэллоуин. Тыквы. Праздник Фото: Toni Cuenca: Pexels
Приближается самая «страшная» ночь в году, поэтому и меню должно быть соответствующим. «Толк» подготовил подборку самых жутких идей для праздничного стола
По мотивам «Игры в кальмара»
Самый нашумевший сериал этой осени продолжает покорять все ниши. На этот раз к приближающемуся Хэллоуину популярность набирают сладости, сделанные по мотивам «Игры в кальмара». Карамельные соты, с которыми можно провести игру, муссовые пирожные, пряничные карточки, а также кейкпопсы в виде надзирателей.
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Брускетты с тыквенно-рикоттовым паштетом
Одно из популярных блюд на завтрак – это брускетты. На Хэллоуин их можно приготовить с тыквенно-рикоттовым паштетом. Для это нужно отдельно запечь и размять тыкву, добавить в нее столовую ложку тертого пармезана, две столовые ложки рикотты и хорошо перемешать. Хлеб предварительно поджаривают в тостере или же на сковороде, а после на него намазывают полученный паштет.
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Пугающие макаруны
Одним из наиболее распространенных способов придать пирожному страшный вид является нанесение рисунка. Авторские макаруны на Хэллоуин расписывают вручную. При серийном производстве или в крупных кондитерских для этого используют трафареты. Вкусный десерт также украшают мастикой, фото-бумагой, а также окрашивают темными цветами пищевых красителей.
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Закуска «Тыковки»
Быстрым и вкусным блюдом на Хэллоуин будет закуска в виде фаршированных яиц, которые напоминают маленькие тыковки. Специфичный оранжевый оттенок начинке придаст паприка, а тыквенные семечки выступят в качестве стебелька.
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Бургеры-злодеи
Еще одна интересная идея для праздничного стола на Хэллоуин – приготовление необычных бургеров. Для их создания не потребуется ничего необычного, все те же привычные продукты. Только вот, например, сыру нужно будет придать вид острых клыков, а огурчик положить не под булочку, а немного наружу.
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