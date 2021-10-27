Горняк22: Взрыв газа в жилом доме Татарстана: что известно о погибших и пострадавших

Взрыв газа Фото: МЧС по Республике Татарстан

В газовой компании рассказали, что квартиру, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за нарушений правил пользования в быту

Вечером 25 октября в Набережных Челнах в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Стало известно, что ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Причиной взрыва стала утечка газа. Предположительно, спровоцировать случившееся мог нетрезвый житель одной из квартир.

По предварительным данным, взрыв разрушил шесть квартир, в которых проживали 14 человек, и повредил перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Спасатели из-под завалов достали четырех человек, включая детей 17 и 11 лет. Одна из пострадавших, 22-летняя девушка, скончалась в больнице, еще трое находятся в реанимации.

Всего спецслужбы эвакуировали 93 человека, из них 18 детей. Их разместили в гостинице и автобусах. Жильцам соседних подъездов разрешили вернуться в свои дома. Угроза дальнейшего обрушения дома отсутствует. В ликвидации последствий ЧП всего привлекли 249 человек и 76 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура Татарстана организовала проверку.

Ранее более десяти человек погибли при взрыве на российском пороховом заводе. ЧП произошло на территории одного из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Известно, что взрыв произошел, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. После этого начался пожар.

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