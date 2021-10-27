Горняк22: В барнаульском поселке без вести пропал 42-летний мужчина
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Волонтеры просят жителей Алтайского края помочь в поиске мужчины. Все, кто что-либо знает о нем, могут позвонить по телефону 112
В барнаульском поселке Гоньба пропал 42-летний Игорь Куреев, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 11 октября.Игорь Куреев Фото: Лиза Алерт
Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.
Одежда: черная куртка, спортивные штаны, темные кроссовки, черная шапка.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае без вести пропала 55-летняя женщина. Она была одета в черную куртку, бирюзовую кофту, черные штаны и черные ботинки.