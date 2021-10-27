Горняк22: Сломанный грузовик насмерть задавил рабочего в алтайском районе

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Грузовик был неисправен, и по трагическому стечению обстоятельств автомобиль начал движение в тот момент, когда в помещении находился сотрудник организации

Следователи завели дело в отношении 33-летнего жителя Алейска, автомобиль которого случайно задавил его коллегу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Теперь мужчине вменяют статью «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, мужчина купил «МАЗ», который нуждался в ремонте. Он попросил своего работодателя позволить ему чинить грузовик в одном из гаражных боксов. При этом в бокс периодически заходил другой сотрудник за инструментами. В октябре во время ремонта автомобиль поехал и задавил 37-летнего работника, который находился в гараже. Он погиб на месте.

Сейчас следователи выясняют все детали трагедии.

Ранее сообщалось, что грузовик задавил человека под Барнаулом. Смертельное ДТП произошло вечером 16 октября на трассе под Барнаулом. Авария случилась в районе Белоярска – по предварительным данным, грузовик с цистерной сбил, предположительно, мужчину вне пешеходного перехода.

ТОЛК