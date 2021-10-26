Горняк22: Резкое похолодание придет в Алтайский край 27 октября

Осень Фото: Анна Меньшикова

По словам синоптиков, на неделе с 25 октября тепло продержится только до среды, после этого в крае погода резко начнет ухудшаться

В Алтайский край в последнюю неделю октября вместе с похолоданием вернутся снег с дождем, а также минусовая температура, сообщает meteo22.ru.

26 октября в Алтайском крае днем воздух прогреется еще до +17 градусов, но ночью столбик термометра резко опустится до -1 градуса. В Барнауле также наблюдаются перепады погоды от +14 днем до 0 градусов ночью. В этот день без осадков.

На следующий день, 27 октября, в регионе начнется похолодание. В крае температура поднимется только до +7 градусов, ночью снова ожидается -1 градус. В Барнауле похолодает до +3…+5 градусов днем и до -1 ночью. Также возможны небольшой дождь с мокрым снегом и гололед.

В четверг в Алтайском крае ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +9 градусов. Вероятны небольшой снег и гололедица. В Барнауле днем +4…+6 градусов, ночью -3…-5 градусов и без осадков.

Ранее «Толк» сообщал, что в последнюю неделю октября тепло до +15 придет в Алтайский край. Похолодание ожидается уже с середины недели, а 31-го числа в край придет настоящая непогода с мокрым снегом и ветром, который усилится до штормового 1 ноября.

ТОЛК