Горняк22: Барнаульский бар «Огонь и лед» закрыли из-за антиковидных нарушений

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Власти города намерены и дальше проводить рейды по предприятиям торговли, общепита и сферы услуг с проверкой соблюдения противоэпидемиологических требований

В Барнауле из-за нарушения антиковидных требований приостановили работу кафе-бара «Огонь и лед». Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации города.

«Заведение опечатано, материалы о наложении штрафа и дальнейшей приостановке деятельности предприятия направлены в суд», – говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Известно, что запрет на работу будет действовать семь суток, санкции ввели в связи с повторным нарушением, однако каким именно – не уточняется. Обычно проверяющие проверяют наполняемость залов, использование персоналом средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Только за минувшую неделю в городе проверяющие составили несколько протоколов в отношении предприятий, отметили в горадминистрации. Против них намерены ввести санкции вплоть до приостановки деятельности.

В краевой столице фиксируют ежедневный рост числа инфицированных. Только за прошедшие сутки в Барнауле зарегистрировали 119 новых случаев COVID-19. Власти намерены ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест, сейчас определяют список таких площадок.

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