Горняк22: В госпитале Бийска возникла нехватка медицинского кислорода

Медики. Больница Фото: канал "Толк"

Местное издание узнало, что медиков призывают «экономить» жизненно необходимый газ. Официальных комментариев о ситуации пока не поступало

В госпитале Бийска возник дефицит медицинского кислорода для ковидных пациентов. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Издание отмечает, что речь идет не только о кислородных аппаратах, но и ИВЛ.

Нехватку объясняют ростом числа больных, требующих поддержки дыхательной функции, – поставляемого объема газа стало недостаточно.

При этом, по сведениям газеты, проблемы с медицинским кислородом возникли в целом по краю.

В начале августа власти сообщали о том, что медучреждениям края в сутки требуется 52 тонны кислорода. Из этого объема местные предприятия, в том числе «Алтайский химпром», который может покинуть регион, производят в среднем семь тонн. Остальное завозят с Кузбасса и из Казахстана.

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