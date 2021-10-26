Горняк22: Более трети барнаульцев сменили работу во время пандемии COVID-19

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Специалисты отметили, пандемия коронавируса стала для многих временем перемен. При этом более половины респондентов на новом месте работы стали получать больше и ничего менять не планируют

Почти 36% жителей Барнаула начали работать в другой сфере во время пандемии коронавируса. Об этом стало известно из опроса сервиса «Зарплата.ру».

По словам аналитиков, чаще всего респонденты меняли работу из-за проблем с зарплатой (46%), дополнительной нагрузки (21%), сокращений (20%). 13% опрошенных пришлось искать новое место работы из-за закрытия организации.

При этом 43% барнаульцев для новой работы получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. 70% респондентов заявили, что довольны своей новой работой. Чаще всего работу меняли люди в возрасте 35-44 лет (35%).

В большинстве случаев во время пандемии люди уходили из сферы финансов (13%), продаж (13%), розничной торговли (10%), образования и науки (7%). Переходили же барнаульцы в сферу услуг (15%), IT (10%), маркетинга и транспорта (7%). 5% респондентов открыли свое дело.

Ранее стало известно, что с 25 октября несколько российских регионов объявили нерабочие дни. Во всех этих субъектах, по решению местных властей, выходные дни продлятся до 7 ноября включительно. О введении выходных с сохранением зарплаты на прошлой неделе объявил Владимир Путин.

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