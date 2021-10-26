Горняк22: Клубы и кафе снова закроют в ночное время, а пенсионеров посадят по домам

Ночной клуб. Фото: "Толк"

На прошлой неделе Путин уже распорядился сделать первую неделю ноября нерабочей, чтобы остановить рост заболеваемости. На этой неделе вводятся другие меры

25 октября Владимир Путин поручил губернаторам принять новые меры по борьбе с вспышкой заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

Так, губернаторы и главы предприятий по распоряжению президента должны предоставить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты.

Сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями необходимо перевести на удалённый режим работы.

При этом местные власти обязаны обеспечить закрытие с 23.00 до 6.00 все клубы и общепит.

Кроме того, регионам порекомендовали пускать людей в определенные организации только с документами о вакцинации или справкой о перенесённом недавно коронавирусе.

Ранее стало известно, что с 25 октября несколько российских регионов объявили нерабочие дни. По решению местных властей во всех этих субъектах выходные дни продлятся до 7 ноября включительно. По распоряжению президента РФ, дополнительные выходные при необходимости можно было ввести с 23 октября.

ТОЛК