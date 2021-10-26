Горняк22: Авиабилеты на Алтае могут резко подскочить в цене

Аэропорт Горно-Алтайска, самолет "Победы" Фото: ga-airport.ru

Участники авиарынка просят минтранс пересмотреть требования к безопасности малых аэропортов. В ведомстве уже заявили о готовности это сделать

В Республике Алтай цены на авиабилеты могут вырасти в 3-5 раз из-за новых требований к безопасности малых аэропортов, сообщает «Коммерсантъ».

«Издержки даже на минимальное обеспечение требований составят миллионы рублей, которые операторы будут вынуждены заложить в тарифы на обслуживание авиакомпаний», – рассказал гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов.

По словам, замминистра Александра Суханова, минтранс готов смягчить требования. В новой версии постановления предписания малым аэропортам значительно упростят. При этом отрасль не готова возвращаться к работе без гарантий отсутствия санкций за несоответствие требованиям.

По словам Сергея Круглова, каждый день промедления с отменой постановления грозит коллапсом малой авиации, а также увеличивает риски не освоения бюджетных субсидий на региональные перевозки.

Напомним, что 5 октября авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты в Республике Алтай и других регионах. По новым правилам, на посадочных площадках нужно установить видеомониторинг сигнализацию и оборудование для досмотра багажа. Кроме того территория должна регулярно патрулироваться.

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