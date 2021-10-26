Горняк22: Кормящим матерям разрешили вакцинироваться от COVID-19

Мать и ребёнок Фото: pixabay.com

По словам врача Сергея Токарева, данное предписание касается только вакцины «Спутник V». У остальных препаратов кормление грудью остаются противопоказанием

Российский минздрав исключил кормление ребёнка грудью из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V», сообщает URA.RU.

Разработчик вакцины уже внес соответствующие изменения в инструкцию к препарату. По словам внештатного специалиста ведомства и врача-педиатра Сергея Токарева, это позволит защитить от тяжелого течения коронавируса еще одну группу людей.

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества с воодушевлением восприняли эту новость», – отметил он.

Напомним, что в настоящий момент медотвод от вакцинации могут получить несовершеннолетние, люди с тяжелыми аллергическими реакциями, острыми хроническими заболеваниями и гиперчувствительностью к компоненту вакцины, а также те, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения.

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