Горняк22: На Алтае умер известный режиссер драматического театра

Михаил Вороновский Фото: instagram.com/bskdrama

Служению в театре он отдал 23 года жизни. Администрация и Дума города выразила соболезнования близким и коллегам режиссера

В Бийске на 52-м году жизни умер главный режиссер городского драматического театра Михаил Вороновский. Об этом 25 октября администрация площадки сообщила на своей странице в Instagram.

«С непомерной скорбью, с тяжёлым сердцем мы сообщаем эту весть… Сегодня ушёл из жизни Михаил Вороновский», – говорится в посте.

Причина смерти не уточняется, известно лишь, что она была скоропостижной.

Прощание состоится 27 октября в драмтеатре.

Вороновский был уроженцем Рубцовска. В 1998 году после окончания Алтайского института культуры сразу же поступил на службу в театр наукограда. Ставил спектакли, которые пользовались постоянным успехом не только у бийского зрителя, но и в других городах. В 2019 году Вороновскому присвоили звание «Заслуженный артист Алтайского края».

Ранее стало известно, что умер известный барнаульский джазмен Виктор Манаков.

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