Горняк22: Минобр рассказал о режиме детских садов для занятых в нерабочие дни

Детский сад Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

В таких дошкольных учреждениях будут создавать дежурные группы, которые будут принимать детей только со справкой родителя с места работы

Детские сады Алтайского края в объявленый нерабочим период при занятости родителей будут принимать детей в режиме дежурных групп. Об этом сообщила представитель регионального минобра Наталья Полосина.

«Детские сады будут работать по тому сценарию, по которому мы работали в прошлом году», – цитирует ее пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что для этого необходимо письменное подтверждение с места работы о том, что родитель будет задействован на рабочем месте.

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