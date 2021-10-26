Горняк22: Алтайский край получил почти 22 млн курортного сбора с начала года

Белокуриха Фото: Олег Укладов

Курортный сбор ввели в Белокурихе с 1 мая 2018 года, при этом жители региона освобождены от его оплаты. За это время в целом удалось собрать свыше 100 млн рублей

Алтайский край получил 21,7 млн рублей курортного сбора с начала года, сообщает официальный сайт региона.

Уточняется, что средства направили на содержание инфраструктуры курорта Белокуриха – здесь провели ремонт уличного освещения, благоустроли санитарные зоны терренкуров. Планируют благоустройство пешеходной зоны возле санатория «Алтайский замок».

Всего за три года с момента введения сбора в крае удалось собрать почти 107 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае размер курортного сбора могут увеличить до 50 рублей в сутки с человека — то есть взимать половину от максимально возможной суммы такой оплаты.

ТОЛК