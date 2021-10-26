Горняк22: Астрологи назвали знаки зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь

Пара. Любовь. Отношения Фото: pixabay.com

По мнению астрологов, у Близнецов и Скорпиона тяжелые характеры, с которыми им придётся мириться. Не даст им расстаться сильное притяжение, которое есть между людьми этих знаков

Стрелец и Дева, начав отношения, перестанут заглядываться по сторонам, даже несмотря на разногласия, которые могут между ними возникнуть. Если пара будет находиться на грани расставания – один из них обязательно пойдет на примирение, сообщает «Слово и Дело».

С первой встречи Весы и Овен будут восхищаться друг другом. Такое поведение может вызвать у Овнов чувство вседозволенности. В такой ситуации Весы захотят разорвать отношения, но Овны сделают все, чтобы удержать свою вторую половинку.

Отношения Рыб и Льва будут наполнены ссорами и конфликтами. Львы любят, когда события стремительно сменяют друг друга, а Рыбы ведут спокойный образ жизни. Но если эти два знака придут к взаимопониманию, их союз может просуществовать долго.

Ранее астролог назвал знаки зодиака, которые в декабре столкнутся с трудностями. Эксперт отметил, что в последний месяц года Весы столкнутся с рабочими проблемами, а представителей знака Близнецы могут подвести близкие люди.

ТОЛК