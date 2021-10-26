Горняк22: Что за праздник День приятных неожиданностей и как его отмечать

Смех. Девушка. Улыбка Фото: Christopher Ross с сайта Pixabay

День приятных неожиданностей отмечают во всем мире. В этот праздник многие люди делают друг другу подарки или же устраивают веселые розыгрыши

История Дня приятных неожиданностей

Этот веселый и добрый праздник отмечают ежегодно 26 октября. До сих пор неизвестно, кто и когда впервые предложил провести День приятных неожиданностей. Но с каждым годом у этого события появляется все больше сторонников, поэтому он приобретает широкий характер празднования. Об это пишет портал calend.ru.

Традиции Дня приятных неожиданностей

Главная традиция 26 октября вытекает из самого названия праздника. В этот день принято делать разные приятности другим людям без особого повода. Причем подарок не обязательно должен быть материальным, достаточно обычному прохожему пожелать хорошего дня.

Подарок. Презент Фото: Pixabay

День приятных неожиданностей приходится на осень, а эта пора у многих, как правило, вызывает грусть. А такой день в календаре сможет подарить многим радость и заставит улыбнуться.

Приятной неожиданностью в этот день стало проведение безобидных розыгрышей. Людей разыгрывают, где только можно, то в супермаркете, то в общественном транспорте, то на улице.

За рубежом во многих супермаркетах продается сюрприз под названием «Приключение в коробке». Внутри нее может быть, например, прыжок с парашюта, поход в музей или экскурсия в океанариум.

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