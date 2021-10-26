Горняк22: Томенко назвал «очень тяжелой» ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае

Карантин, локдаун, коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу новых зараженных за сутки

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе серьезно замедлились темпы вакцинации от коронавируса, так как люди «не хотят прививаться или постоянно откладывают поход в медучреждение», сообщает пресс-служба краевого правительства.

По его словам, эпидситуация в регионе сейчас «очень тяжелая».

«Показатели заболевания высокие, мы вновь разворачиваем койки, уже развернуто 4,5 тысячи мест, увеличилось потребление кислорода», – подчеркнул глава региона.

В связи с этим в крае вводят систему QR-кодов, которая позволит ограничить перемещение невакцинированных. Кроме того, дополнительные меры обещают ввести в отношении граждан старше 60 лет.

По данным краевого оперштаба на 25 октября, с начала пандемии в регионе заболели 85 886 жителей Алтайского края, умерли 6 099 человек. Из-за высокой заболеваемости в категорию, которые подлежат обязательной вакцинации, включили волонтеров, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

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