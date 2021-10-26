Горняк22: Праздник в честь Иверской иконы Божией Матери: история и о чем молятся

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

26 октября православные христиане отмечают день Иверской Иконы Божией Матери. Рассказываем историю праздника, а также о чем молятся этой иконе

История Иверской иконы Божией Матери

Образ Богородицы хранился в 9 веке у одной благочестивой вдовы, которая жила недалеко от города Никеи. При императоре Феофиле святые иконы уничтожались иконоборцами. Они пришли и в дом этой христиански. Об этом сообщает портал «Фома».

Когда один из воинов копьем ударил по образу Богородицы, из пораженного места тотчас потекла кровь. Вдова очень боялась уничтожения святыни и пообещала воинам деньги, чтобы они до утра не трогали икону. После их ухода женщина со своим сыном опустила образ в море для его сохранения.

Через два века икону заметили монахи грузинского Иверского монастыря на Святой Горе около берегов Афона, она стояла на воде. Икона была обретена не в храме, а над воротами обители. Именно поэтому ее еще называют Вратарницей.

О чем молятся Иверской иконе Божией Матери

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

Образ Богоматери на Иверской иконе помогает людям в том, чтобы укрепиться в вере и отвести от себя всяческие напасти. Из истории известно, что Иверская икона помогала в том, чтобы сохранить русскую землю от захватчиков, оберегала монастыри и храмы. Этот образ также защищает жилище, исцеляет телесные и духовные недуги.

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