Горняк22: В Барнауле двух медведей нашли в гараже в тесных клетках

Медведи Фото: "В курсе 22"

В соцсетях комментаторы выразили возмущение неподобающим условиям содержания животных и беспокойство за безопасность жителей округи

В Барнауле неизвестные удерживают двух молодых медведей в гараже в тесных клетках. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

По сведениям источника, опасных хищников обнаружили в гараже по адресу: ул. 12-я Западная, 4а. Якобы в неприемлемых условиях животных, возраст которых три-четыре года, содержат уже более двух недель.

Сообщается, что после огласки с хозяином медведей связался Росприроднадзор, сотрудники выедут на место и изучат все обстоятельства.

По некоторым данным, медведи являются цирковыми и ждут транспортировки в другой регион.

Ранее «Толк»сообщал о том, что в алтайском городе Заринске несколько медведей бегали по территории завода.

ТОЛК