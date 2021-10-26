Горняк22: Экс-сотрудника алтайского минсельхоза задержали за взятку

Взятка. Наручники Фото: pixabay.com

Преступление выявлено после совместной работы следователей и сотрудников ФСБ. В настоящее время проходят допросы и обыски фигурантов дела

В Горно-Алтайске 36-летнего бывшего сотрудника минсельхоза по Республике Алтай задержали за получение взятки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в феврале 2021 года главный специалист первого разряда отдела по надзору за техническим состоянием самоходных машин и другой техники регионального минсельхоза через безналичный перевод получил в виде взятки 200 тысяч рублей. За эти деньги он должен был незаконно зарегистрировать утилизированную самоходную машину.

Подозреваемый задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении экс-чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее экс-министру транспорта Алтайского края предъявили обвинение в суде. По данным следствия, чиновник получил взятку в 5,2 млн рублей за покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. В ходе обыска у обвиняемого изъяли деньги, в том числе в долларах и евро, технику и арестовали недвижимость.

ТОЛК