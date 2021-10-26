Горняк22: Дело вымогавшего взятки ветврача ушло в суд Барнаула

Деньги. Взятка Фото: pixabay.com

В течение нескольких месяцев чиновник требовал деньги с предпринимателей, экспортирующих, в том числе и за рубеж, кормовое зерно и панты

В Барнауле суд рассмотрит уголовное дело против ветеринарного врача, который вымогал взятки у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

О том, что сотрудник барнаульского Управления ветеринарии попал в поле зрения правоохранителей, «Толк» сообщал в марте.

По данным следствия, в 2017-2018 годах чиновник получил от представителей двух фирм взяток почти на 130 тысяч рублей. Деньги предназначались за ускоренную выдачу ветсвидетельств для вывоза кормового зерна и пантов, в том числе и за границу.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

ТОЛК