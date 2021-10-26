Горняк22: «Жесткая»: коллеги рассказали об экс-чиновнице Марине Раковой

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

В 2018 году Марина Ракова стала замминистра просвещения, а её проект детских технопарков стал частью нацпроекта «Образование»

Обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения уроженка Алтайского края Марина Ракова, по словам коллег, была не похожа на обычного чиновника, сообщает The Bell.

«Она даже близко не была похожа на обычного чиновника. Всегда держалась отдельно, в сопровождении помощников, готовых подбежать по первому жесту», – рассказал один из ее коллег.

По словам основателя ведущей компании в сфере образования, Марина Ракова была жесткая и недоговороспособная. При этом, по его словам, она очень много сделала для рынка детского образования.

«Без Раковой не было бы «Кванториумов», суперважного проекта для популяризации STEM-образования в России. А без «Кванториумов» чиновники всех уровней сильно меньше бы думали и говорили про технологическое, инженерное, IT-образование в России», – подчеркнул он.

Все собеседники называют «Кванториумы» главным проектом Раковой. Проект запустили в 2015 году. Сейчас это 135 детских технопарков в 84 регионах страны. Дети бесплатно так изучают программирование, 3D-моделирование, микробиологию и другие перспективные направления.

Человек, работавший с Раковой в Барнауле, подтвердил, что идея создания таких технопарков тоже принадлежала экс-чиновнице. По его словам, она всегда была целеустремленной и амбициозной, но до конца не ясно, как ей удалось воплотить свою идею на самом высоком уровне.

«Марина с ее негибким характером жестко пыталась отодвинуть издательство «Просвещение», которое хотело поставлять всё оборудование в технопарки. Ракова в целом много с кем ссорилась – высокопоставленные люди могли обижаться», – рассказал предприниматель, знакомый с ней по работе в министерстве.

Напомним, экс-вице-президента Сбербанка Марину Ракову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду, где была гендиректором. Фонд, в свою очередь, на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка). Деньги перечислили, но работы выполнены не были. Ущерб предварительно оценивают в 50 млн рублей.

По делу Раковой, кроме неё самой, уже арестовали четырех фигурантов: её гражданского мужа Артура Стеценко, бывших сотрудников ФНФРО Евгения Зака и Максима Инкина, исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову. Ректор вуза Сергей Зуев находится под домашним арестом.

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