Горняк22: На стройке ледовой арены в Новосибирске нашли второй за неделю труп

Стройка в Новосибирске Фото: "АСТ-54"

Стало известно, что первое тело нашли 21 октября. В канализационной яме стройки обнаружили мертвого мужчину. Предположительно, он погиб от травм при падении

В Новосибирске на стройке ледовой арены нашли тело 39-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, тело обнаружили 24 октября в вагончике «Бытового городка Бытовка 38» на улице Немировича-Данченко, 160. По словам экспертов, труп был без видимых признаков насильственной смерти.

Следователи проводят доследственную проверку. Для установления причины смерти потерпевшего назначили судмедэкспертизу.

Известно, что это второй случай смерти на этой стройплощадке в последнее время. До этого там погиб рабочий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По предварительным данным, мужчина пошел в магазин и решил не обходить котлован по специальной дорожке. Он направился через него, запнулся о железный штырь и упал в яму, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Ранее в Новосибирске семейная пара выпала из окна многоэтажки возле цирка. Тела пострадавших нашли прохожие, они же вызвали скорую помощь. По предварительным данным, погибшим было 30-35 лет. Оба скончались на месте происшествия. Камеры видеонаблюдения засняли момент случившегося.

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