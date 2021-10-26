Горняк22: Маршрутка врезалась в кроссовер на Речном вокзале Барнаула

Место ДТП Фото: instagram.com/barnaul.insta

От удара обшивку водительской двери легковушки оторвало и «припечатало» к бамперу микроавтобуса. На место прибыла бригада медиков

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса произошло на Речном вокзале Барнаула. Об этом сообщает сообщество barnaul.insta.

Авария случилась в первой половине дня 25 октября.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, маршрутка врезалась в переднюю левую часть кроссовера, от чего последний отлетел в сторону и затормозил, частично выкатившись на тротуар.

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При каких обстоятельствах произошло столкновение – пока не известно. Были ли в салоне микроавтобуса пассажиры и есть ли пострадавшие – не сообщается. При этом на место, кроме полиции и пожарной службы, прибыла бригада медиков.

Утром этого же дня ДТП с переворотом произошло у психбольницы Барнаула.

ТОЛК