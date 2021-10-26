Горняк22: Тела двух человек нашли под завалами сгоревшего дома на Алтае

Пожар Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По данным МЧС, сигнал о возгорании на пульт диспетчера поступил слишком поздно – к прибытию пожарных здание уже полыхало открытым огнем

Тела двух человек нашли при разборе завалов сгоревшего дома в Алтайском крае. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в селе Малоугренево Бийского района вечером 24 октября.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около 16.00 с опозданием – к моменту прибытия расчетов крыша частного дома горела открытым огнем, произошло обрушение конструкций.

После ликвидации огня в здании нашли тела погибших – пожилых мужчины и женщины.

Специалисты устанавливают причину пожара и гибели людей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на пожаре в Барнауле получили ожоги женщина и ребенок.

ТОЛК