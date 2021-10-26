Горняк22: Полиция возбудила дело о торговле ковид-сертификатами в Барнауле

Барнаульская поликлиника №14 Фото: Виталий Барабаш

Его фигурантом стал врач-терапевт – медику инкриминируют мелкое взяточничество. По версии правоохранителей, врач успел продать четыре документа

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту торговли сертификатами о вакцинации. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, врач-терапевт за незаконное денежное вознаграждение вносил в базу данных одной из городских поликлиник ложные сведения о проведении процедуры.

«В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации», – рассказали в полиции.

Уточняется, что в распоряжении правоохранителей поступила информация о четырех эпизодах получения взяток.

В полиции не стали раскрывать, о каком именно медучреждении идет речь, однако еще в середине августа «Толк» писал, что на продаже фиктивных сертификатов попались сотрудники крупнейшей в городе поликлиники №14. Тогда ее главврач Дмитрий Денисов не стал опровергать эту информацию.

ТОЛК