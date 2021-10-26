Горняк22: Двухметрового медведя застрелили в селе Алтайского края

Медведь Фото: pexels.com

Крупную особь с большими усилиями удалось уложить в прицеп для транспортировки — для этого тушу пришлось привязать к ковшу трактора и поднять в воздух

В Алтайском крае охотники застрелили крупного медведя, который вышел в один из населенных пунктов. Об этом «Толку» рассказали читатели.

Инцидент произошел в степной зоне – в селе Нижнеозерное Усть-Пристанского района. В распоряжении редакции оказались кадры, как после ликвидации тушу хищника, подвешенную на ковш трактора, пытаются уложить в прицеп.

«Трактор еле вывез», – рассказала одна из очевидец.

Она предположила, что медведь мог придти со стороны Республики Алтай. Пока не известно, было ли у охотников разрешение на отстрел.

По имеющимся сведениям, это та же самая особь, которую в середине октября сняли на видео на кукурузном поле Зонального района с противоположного берега Оби.

ТОЛК