Горняк22: Вин Дизель отвел под венец 22-летнюю дочь Пола Уокера

Пол Уокер Фото: instagram.com/paulwalker

Невеста и ее избранник обменялись клятвами верности на берегу океана. Девушка выбрала для торжества белое платье классического фасона

Голливудский актер Вин Дизель отвел под венец дочь своего трагически погибшего коллеги по цеху Пола Уокера. Снимками с церемонии бракосочетания Мидоу Уокер поделилась в своем Instagram.

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Избранником 22-летней девушки стал актер Луи Тонтон-Аллану. Свои отношения пара подтвердила только в июле.

Пол Уокер, порлучивший широкую известность благодаря франшизе «Форсаж» разбился в ДТП 13 сентября 2013 года – на следующий день после своего 40-летия.

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