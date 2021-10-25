Горняк22: Главный эпидемиолог заявила о «рекордной» четвертой волне ковида на Алтае

Ирина Переладова Фото: кадр из youtube.com

Специалист отметила, что в регионе растет количество детей среди зараженных и возникла «колоссальная» нагрузка на персонал медучреждений

Показатели четвертой волны коронавируса в Алтайском крае превышают данные за каждую из предыдущих трех. Об этом каналу «Вести-Алтай» рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

«Такой заболеваемости не было ни в одну из прошлых волн», – отметила она.

Переладова, со ссылкой на данные оперативного штаба края, отметила, что подъем заболеваемости идет шесть недель – «неуклонно, плавно».

Первостепенной мерой защиты сейчас специалист назвала даже не маски и мытье рук, а вакцинацию.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в топ регионов с наиболее «тяжелой» ситуацией по COVID.

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