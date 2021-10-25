Горняк22: Свыше 820 госпитализированных с ковидом на Алтае – в тяжелом состоянии
Реанимация. Госпиталь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"
Согласно статистике, тяжелобольным признан каждый пятый из пациентов на стационарном лечении. При этом число больных увеличивается, а количество мест в госпиталях — уменьшается
821 пациент в ковидных госпиталях Алтайского края находится в тяжелом состоянии. Об этом 24 октября сообщает региональный оперштаб.
За сутки это число увеличилось на шесть. К аппаратам ИВЛ подключены 300 госпитализированных (296 сутками ранее).
Всего сейчас на стационарном лечении находится 4309 человек. Таким образом, тяжелое течение болезни регистрируют почти в 20% случаях.
При этом число резервных коек за сутки снизилось до 269 – день назад их было 327.
Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в топ регионов с наиболее «тяжелой» ситуацией по COVID.